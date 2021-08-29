أسعار الذهب اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، تزامنا نهاية صاعدة للمعدن الثمين في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في اليمن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن إلى 14662 ريالا (58.45 دولار).



كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق إلى نحو 12,830 ريال (50.60 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن إلى 10,997 ريال (43.84 دولار) .

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في اليمن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8,553 ريال (34.10 دولار)، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 12 في اليمن إلى 7,331 ريال (29.23 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في اليمن

وزاد سعر أوقية الذهب في اليمن إلى 455,996 ريال (1818 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في اليمن 102,638 ريال (409.16 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب وصولًا لمستويات 3 أسابيع المرتفعة أمس الجمعة، نهاية الأسبوع،محققًا أفضل أرباح أسبوعية منذ شهر مايو، بعد أن تراجع جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عن إعلان جدول زمني صريح لسحب التحفيزات، وتقليص مشتريات الفيدرالي من السندات، كما كان متوقعًا من خطابه ضمن فاعليات منتدى جاكسون هول.