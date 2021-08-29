Focus ST Edition.. نسخة أكثر رشاقة من أيقونة فورد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة فورد النسخة ST Edition الجديدة من أيقونتها Focus، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية المدمجة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النسخة Focus ST Edition الجديدة تعتمد على مجموعة تعليق هوائي من شركة KW قابلة للضبط، والتي ساعدت على خفض هيكل السيارة حوالي 20 ملم، كما تشتمل على قفل تفاضلي إلكتروني وعجلات مسبوكة من معدن خفيف قياس 19 بوصة، وهو ما ساعد على تحسين الخصائص الأيروديناميكية للسيارة بشكل كبير.

وتتميز النسخة الجديدة من خلال اللون الأسود اللامع على كل من شبكة المبرد وأغطية المرايا وإسبويلر حافة السقف والناشر الخلفي وشعارات ST وذلك على الجسم المطلي باللون الأزرق Nitro.

وتزدان المقصورة الداخلية بالمقاعد الرياضية والتجهيزات الجلدية الفاخرة وخيوط الحياكة بنفس درجة اللون الأزرق على الجسم الخارجي، والمقود الجلدي ودواسات الأقدام الخاصة.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 2.3 لتر بقوة 280 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.