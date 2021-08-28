حلبة جدة للفورمولا 1.. تصميم عالمي على أرض سعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مصمم حلبة كورنيش جدة “كارستن تيلكيه”، عن بعض تفاصيل مسار أسرع حلبة شوارع في الفورمولا 1، وذلك مع بدء العد التنازلي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 حيث يفصلنا أقل من 100 يوم فقط عن الفعالية الرياضية الأضخم بتاريخ المملكة التي تقام بين 3 و5 ديسمبر/ كانون الأول.

ويُذكر أن شركة تيلكيه وهي الشركة الأشهر لتصميم الحلبات في الأعوام الـ 30 الماضية، تأسست على يد السائق هيرمان تيلكيه، وأشرفت الشركة على بناء أفضل حلبات الفورمولا 1، وويشرف على بناء المشروع الأضخم على سواحل جدة كارستن هيرمان تيلكيه المدير العام للشركة.

ومع بدء العد التنازلي لهذا الحدث التاريخي، تحدث تيلكيه في حوار مع الموقع الرسمي، قال فيه: “هناك ضغط كبير في العمل، حيث لم يسبق لنا أن نفذنا مشروعا بهذا الحجم وفي فترة زمنية قصيرة كهذه، بدأنا العمل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي والآن علينا الانتهاء بعد أقل ما من 100 يوم”.

وأضاف: “رغم أن السباق في جدة سيقام على حلبة شوارع، إلا أننا قمنا ببناء كل شيء من الصفر، بما في ذلك الحلبة والأبنية ومرائب الفرق والبرج الملكي المطل على الحلبة والمدرجات، وتتميز هذه الحلبة بموقعها الجميل على الكورنيش، بطول 6.17 كم، بحيث لدينا البحر الأحمر من جهة والبحيرة من جهة أخرى”.

وتابع: “كان من المقرر أن تستضيف منطقة القدية سباق الفورمولا 1، لكن تمثل القدية مشروعًا ضخمًا يحتاج تنفيذه عدة سنوات، وكان لا بد من تسريع وتيرة تصميم وبناء هذه الحلبة، لأن الهدف هو وجود المملكة العربية السعودية على روزنامة فورمولا 1 بأسرع وقت ممكن، لذلك قامت إدارة البطولة بزيارة جدة عدة مرات وتقييم مختلف المواقع لتشييد حلبة خلال فترة زمنية أقصر”.

وقال: “ما حققناه خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة جاء ثمرة للجهود الجبارة من العاملين في المملكة. حيث أن نجاح مثل هذا المشروع ممكن فقط عندما تتعاون كافة الأطراف المعنية، وكان هنالك عدد من التحديات التي تطلبت منا وجود مخطط تنظيمي واضح ومفصّل لضمان سير أعمال البناء دون أية مشاكل، ولدينا خبرة كبيرة في تشييد العديد من الحلبات”.

وأضاف: “عمِلنا بترابط وثيق مع المنظمين في المملكة العربية السعودية والفورمولا 1 لتصميم حلبة تُقدم لنا سباقا رائعا وفي الوقت ذاته مليئة بالتحديات للسائقين، كما أردنا أن تكون هذه الحلبة جذابة للزوار وللجماهير عبر شاشات التلفاز في مختلف أنحاء العالم”.

كما قال:”نواجه تحديات كبيرة في مختلف المجالات، إذا قمتم بزيارة الحلبة في جدة اليوم، لن تجدوا سوى موقع بناء ضخم، والجدول الزمني قصير جدًا، ولا يمكننا ارتكاب أية أخطاء، حيث يجب أن تسير كافة الأمور على ما يرام، وهناك تحديات لوجستية كبيرة، لكننا نسير وفقًا للمخطط حتى الآن”.

وتابع: “يمكن للجميع ملاحظة روعة وجمال البرج الملكي المطل على الحلبة من الصور الثلاثية الأبعاد المتاحة حاليًا. كما أن مقطع “الاستاد” من الحلبة يتميز بمضافات من الدرجة الأولى، ليتمكن المشجعون من متابعة انطلاق السباق والكبح للمنعطف الأول ثم مشاهدة السيارات وهي تمر تحت المدرج في المقطع عالي السرعة”.

واختتم حديثه قائلاً: كل حلبة نشيدها تكون مختلفة عن الأخرى، لكننا نفتخر بشركاءٍ مميزين لنا في المملكة ولدينا خبرة كبيرة في استثمار أفضل العاملين في الموقع لتسير الأمور على ما يرام، وسيكون الحدث مبهرًا ما أن نُنهي كافة مهامنا بعد 100 يومٍ من الآن”.