سرقة سيارة توم كروز “بي ام دبليو X7” أثناء تصوير أحدث أفلامه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سرق شخص ما سيارة بي ام دبليو X7 المملوكة لنجم هوليوود “توم كروز” أثناء تصويره فيلم Mission: Impossible 7 في برمنغهام بالمملكة المتحدة، وقد كانت الكروس أوفر الفاخرة متوقفة في ساحة ركن بفندق جراند في المدينة عند سرقتها.

بعد ذلك، عثرت الشرطة على السيارة في بلدة سميثويك القريبة، ومع ذلك، أخذ اللص جميع أمتعة كروز وممتلكاته في السيارة، والتي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات، ولا تزال الشرطة تحقق في الجريمة وتتحقق من لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة.

وبالنسبة للفيلم، فقد أجر الإنتاج مركز التسوق جراند سنترال في برمنغهام وحوله إلى مطار في أبوظبي للحصول على منطقة تصوير ثابتة، ووفقاً للصحف، فقد قام كروز بتصوير مشاهد في البهو الرئيسي لمحطة نيو ستريت، ولا توجد أية تفاصيل محددة عن الفيلم، لكننا نعرف بعض الأشياء المثيرة التي ستظهر في الفيلم.

أبرز الأمثلة على ذلك هو التقاط الصور لتوم كروز أثناء ركوبه بي ام دبليو G 310 GS، وفي وقت لاحق، ظهرت دراجة نارية على حصيرة تحطم مصنوعة من صناديق الورق المقوى، وهو ما لم يكن من المفترض أن تفعله الدراجة، واشتعلت النيران في الصناديق.

الجدير بالذكر أن انتشار فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف التصوير عدة مرات، وفي أكتوبر 2020، ظهر مقطع فيديو لكروز وهو يقود سيارة بي ام دبليو بلا أبواب محملة بالكاميرا أثناء تصوير مشاهد مثيرة في روما، وكان يتجول في شوارع المدينة الضيقة المرصوفة بالحصى.

وفي النهاية، إذا كنت من عشاق السلسلة، فيُسعدنا أن نخبرن بأن الفيلم الجديد سيصل إلى دور العرض في 27 مايو 2022.