سعر MG ZS 2022 في مصر.. سيارة ضخمة بمواصفات فاخرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت السوق المصرية أخيرا، النسخة الأحدث من سيارات العلامة التجارية MG، وهي ZS 2022 التي تعد واحدة من الطرازات الفاخرة الضخمة.

والسيارة الجديدة MG ZS 202 كانت محط ترقب من المستهلكين المصريين، كون العلامة إنجليزية الأصل صينية المنشأ حاليا، عٌرفت بطرازات متعددة الخيارات وأسعار مقبولة.

والسيارة تعود حاليا لأحد الوكلاء المشهورين في مصر ، وهو "المنصور للسيارات" الوكيل المحلي أيضا للعلامات التجارية شيفروليه وأوبل إلى جانب إم جي.

سعر MG ZS 2022 في مصر

تم تحديد أسعار سيارات "إم جي ZS" موديل 2022 الفئة الأولى "STD" بقيمة بلغت 265 ألف جنيه.

وسعرت الفئة الثانية "Comfort" بنحو 280 ألفًا.





والفئة الثالثة "Luxury" بـ298 ألف جنيه في مصر.

وينتمى طراز "MG ZS" لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، بحسب جريدة "المال" المصرية.

معدل استهلاك البنزين في MG ZS 2022

والسيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.





ووفقًا للبيانات المعلنة عن "MG"، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات السيارة MG ZS 2022

تقدم سيارات "إم جي ZS" موديل 2022 الفئة الأولى بالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان؛ ومنها وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

ودُعمت بمجموعة من التجهيزات هي جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء مانيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 سماعات، وبلوتوث)، وغيرها.





وزُودت سيارات "MG ZS" الفئة الثانية بكافة بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها "وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما دعمت بعدد 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة) وغيرها".

تحتوى طرازات «إم جي ZS» الفئة الثالثة على المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

وزُودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها "مثبت سرعة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء – أتوماتيك".

ودُعمت بنظام ترفيهي مكون من "نظام صوتي مكون من عدد 6 سماعات (مكبرات للصوت)، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة، وغيرها".