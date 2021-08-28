5 نصائح يجب الالتزام بها للحفاظ على كفاءة سيارات كيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتاج سيارات درجة عالية من الاهتمام، وتحديدا خلال فصل الصيف للحفاظ على كفاءة السيارة على الطرق.

قدم موقع "بريس تونكيا" مجموعة من النصائح المميزة التي تمنح مالك سيارة كيا بمختلف الموديلات، القدرة على تجاوز الصيف بسيارته دون أضرار.

النصيحة الأولى من الموقع كانت الفحص الدائم لإطارات السيارة، نظرا لإن إطارات سيارات كيا، يزيد ضغطها بمقدار 1% لكل بوصة مربعة، مع كل ارتفاع 10 درجات مئوية، لذا يجب دائما الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب.

النصيحة الثانية، فحص سلامة مكيف الهواء بشكل دوري، ومن أبرز موديلات السيارات التي تقدم مكيف هواء قوي مع سياراتها هي ماركة كيا.

النصيحة الثالثة، يجب تفقد مبرد المحرك، لما له من ضرورة حيوية في كافة فصول السنة، ولكن في الصيف أكثر من غيره، لأن مهمته تتمثل في الحفاظ على برودة المحرك أثناء عملية الاحتراق الداخلي.

النصيحة الرابعة، لرعاية الزجاج الأمامي بسيارة كيا خلال الصيف، يجب تغيير مساح الزجاج باستمرار لما للطقس الحار من تأثير سلبي عليه، وهو ما يتسبب في سرعة تلفه.

النصيحة الخامسة، تتمثل في فحص عمل البطاريات باستمرار، للاطمئنان على سلامتها.