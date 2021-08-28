كيف تعد سيارتك لشتاء قارس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بنهاية فصل الصيف، يجب على أصحاب السيارات تأهيل مركباتهم للاستعداد للشتاء خاصة بالأماكن التي تتساقط بها الثلوج أو تشهد أمطار غزيرة.

وقدم موقع "بادلز كولايشن" عدة نصائح، يضمن من خلالها صاحب السيارة استقبال فصل الشتاء دون مشاكل للمركبة.

ونصح الموقع باتباع عدة خطوات أولها، فحص كفاءة الفرامل، لأنها أحد أهم مكونات السيارة التي تتأثر بالشتاء بشكل كبير، ويجب مع ختام الصيف التأكد من سلامتها.

النصيحة الثانية، استبدال كشافات الإضاءة قبل استقبال فصل الشتاء لتغير الطقس الذي يؤثر على مستوى الإضاءة.

كما نصح بضرورة استبدال مساحات الزجاج الأمامي للسيارة كونها شديدة التأثر بالحرارة، واستقبال الشتاء وأمطاره بنفس المساحات يعظم من فرص تلفها.

والنصيحة الرابعة، فحص سلامة البطاريات، نظرا لأن الشتاءيؤثر كثيرا على سلامتها.

النصيحة الأخيرة ، ضرورة التأكد من سلامة وكفاءة عمل أنظمة التدفئة بمكيف الهواء، لأنها من أهم كماليات السيارة التي يحتاجها السائق في فصل الشتاء.

واختتم الموقع بالنصيحة السادسة، التي شملت فحص السوائل، وزيت المحرك لضمان أفضل أداء للمحرك في الشتاء.