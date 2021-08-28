5 نصائح ذهبية للحفاظ على مكيف هواء السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع درجة الحرارة المرتفعة، يحرص أصحب السيارات على فحص مكيف الهواء لأنه بات من الضروريات في هذا الطقس.

لذلك ، وضع موقع "موقع أوفر درايف" 5 نصائح يمكن اتباعها للحصول على أفضل أداء لمكيف سيارتك على المدى البعيد.

ووفق الموقع، الأولى، الحفاظ على ركن السيارة في مناطق مظللة، وعدم تعريض السيارة بشكل مباشر لآشعة الشمس، حتى تلمس فاعلية المكيف فور تشغيله.

والنصيحة الثانية، في حال كان استخدام المكيف وكابينة القيادة كانت معرضه لآشعة الشمس لفترة طويلة، من الأفضل الأنتظار لحين تراجع حرارة الكابينة والسيارة من الداخل، قبل تشغيل المكيف.

أما الثالثة، فعند تشغيل المكيف، التزم بالتفعيل التصاعدي له، فيما يخص قوة الهواء ودرجة برودته، على أن يبدأ تشغيله على أقل مستوى من ضخ الهواء ثم الارتقاء بالمستوى تدريجيا.

والرابعة، تشمل نصيحة هامة عند استخدامك لمكيف الهواء، وهي أن يتم استخدامه دائما على نظام اعادة التدوير للهواء المندفع منه.

واختتم الموقع قائمة النصائح وخطوات الاستخدام الصحيح للتكييف، بأن يتم غلقه دائما بالطريقة الصحيحة، وذلك بغلق المكيف أولا قبل غلق محرك السيارة وايقافها عن العمل حتى لا يؤثر ذلك على عمل المكيف على المدى البعيد.