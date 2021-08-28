للصيف الحار .. إليك قائمة أفضل بطاريات السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد بطارية السيارة من الأجزاء الأكثر أهمية لكل مركبة، وهناك العديد من الأنواع التي تتناسب مع ظروف الطقس الغير عادية.

وقدم موقع "أوتومو بلوج" قائمة تضم أفضل 5 أنواع تتوفر بالأسواق، هي الأنسب للاستخدام في الطقس الحار، مع مراعاة موافقتها لموديل السيارة.

وجاءت في مقدمة القائمة، بطاريات من نوع DieHard Platinum AGM، التي تتمتع بدرجة أمبير تدوير بارد CCA، تتراوح بين 370 و 900 CCA.





في المركز الثاني، بطاريات من نوع Optima Red Top Batteries، وتتمتع بدرجة أمبير تدوير بارد CCA، تتراوح بين 720 و 800 CCA.





وثالثا جاءت بطاريات ACDelco Professional AGM، وتتمتع بدرجة أمبير تدوير بارد 800 CCA.





في المركز الرابع بطاريات Bosch Platinum AGM Series، وتتمتع بدرجة أمبير تدوير بارد تتراوح بين 440 و 650 CCA.





وأخيرا، جاءت بطاريات ACDelco Advantage AGM بدرجة أمبير تدوير بارد 325 CCA.



