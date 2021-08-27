لوسيد إير تحظى بإعجاب المراجعين في أولى التجارب المستقلة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت لوسيد بتوفير سيارات “إير” الكهربائية الفاخرة للاختبارات المستقلة من مواقع ومجلات السيارات، والمراجعات حتى الآن ممتازة لجوانب الفخامة والمدى والأداء.

مجلة موتور تريند اختبرت قيادة إصدار “الحلم” الأكثر فخامة للسيارة من لوس انجلوس إلى سان فرانسيسكو، وهي مسافة تتعدى 658 كيلومتر وتبقى في مدى البطارية أكثر من 111 كيلومتر.

لا يوجد مجال للشك هنا، لوسيد إير توفر أفضل مدى في أي سيارة كهربائية في السوق حالياً.. وبالنسبة لجوانب الأداء فقد وصفتها المجلة بـ “أقرب لنسخة فاخرة بأربعة أبواب لنيسان جي تي آر” بفضل رشاقتها وسهولة المناورة والتحكم في المنعطفات.

وكشفت لوسيد مواصفات وسعر إصدار “الحلم” الأفخم لموديل إير منذ أيام، والمتوفر بنسختين رئيسيتين، الأولى نسخة الأداء والثانية نسخة المدى.. وستنطلق نسخة الأداء بقوة 1111 حصان ومدى 764 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما نسخة المدى في المقابل تتمتع بـ 833 كيلومتر من المدى و933 حصان.

بالنسبة لأرقام التسارع: تتسارع نسخة الأداء من الصفر إلى 96 كلم\س في 2.5 ثانية، ونسخة المدى في 2.7 ثانية، كلاهمها بأنظمة دفع كلي ومحركين كهربائيين وسرعة قصوى 270 كلم\س وجنوط 19 أو 21 إنش.

وستطرح لوسيد إصدار الحلم لموديل إير قبل نهاية العام بسعر 169,000 دولار – 633,000 ريال للنسختين.