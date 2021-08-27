جنرال موتورز تبدأ إنتاج شيفروليه كمارو 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت جنرال موتورز رسمياً بإنتاج شيفروليه كمارو 2022 الجديدة في مصنع Lansing Grand River التجميعي بولاية ميشيجان الأمريكية وفق تقارير أخيرة.

وقد تعطل إنتاج هذا المصنع أكثر من مرة على مدار الأشهر الماضية بسبب أزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات، والتي أثرت كذلك على موديلات كاديلاك CT5 وكاديلاك CT4 الفاخرة.

وستحصل كمارو على بعض التغييرات لموديل 2022، منها إيقاف حزمة أداء iLE لجميع الفئات غير المزودة بمحرك V8، ربما لتبسيط مجال الموديل بعد التراجع المضطرد في المبيعات في الأعوام الستة الأخيرة.

كما ستحصل كمارو على ألوان جديدة تشمل لون أزرق “رابيد” جديد كان حصرياً في السابق على كورفيت C8.

ومع انخفاض مخزون شيفروليه كمارو المعروض في الوكالات، تراجعت مبيعات السيارة إلى حصة 9% فقط من سوق السيارات العضلية الأمريكية في الربع الثاني من 2021.

كما انخفضت مبيعات كمارو في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 9881 سيارة فحسب، مقارنة بـ 13,860 سيارة في نفس الفترة من 2020 رغم أزمة جائحة الكورونا العام الماضي.

وتواجه كمارو مستقبلاً محفوفاً بالشكوك، مع إشارة تقارير متعددة إلى إيقاف الجيل الحالي بحلول 2024 واستبداله بسيارة عضلية كهربائية جديدة كلياً في محاولة لإنعاش المبيعات المتهاوية.