شاب يدمر سيارته كورفيت C8 في حادث قبل يوم من بيعها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر بعض الضواحي الأمريكية بالسباقات الصاخبة ومعدلات التسارع المتهورة في السيارات العضلية من بعض الشباب الطائش، وآخر الأمثلة على ذلك دمار C8 كورفيت في حادث بولاية كارولينا الشمالية قبل يوم واحد فقط من بيعها.

صاحب السيارة الشاب سبينسر إيفريت حاول الاستمتاع بسيارته ليوم أخير قبل الحادث العنيف.. وقد وصل فريق الإنقاذ لمعاينة سيارة C8 ستينغراي 2020 وصاحبها الملقى على جانبها بإصابات خفيفة، وغرمت الشرطة المحلية الشاب للقيادة المتهورة.

لنستعرض بعض أرقام أداء كورفيت البديعة سريعاً، محرك وسطي 6.2 لتر V8 بقوة 490 حصان وعزم 637 نيوتن متر، مع دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س في 2.9 ثانية عند تزويدها بحزمة أداء Z51 الاختيارية، بسرعة قصوى 312 كلم\س.