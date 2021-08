فولكس واجن توقف إنتاج السجق في مصانعها للتركيز على الأكل النباتي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر فولكس واجن بصنع السجق في مصانعها لعمالها وموظفيها مع توفيره بشكل تجاري في بعض منافذ البيع الرئيسية، وفي الواقع، تتعدى كميات السجق المصنوعة ما تنتجه فولكس واجن من السيارات كل عام!

هذه الرحلة انتهت في 20 أغسطس مع قرار فولكس واجن بإيقاف صنع وعرض النقانق والسجق في مطاعم مصانعها واستبدالهم بخيارات نباتية بغرض “تحسين صحة موظفيها وإنهاء اعتماد الشركة على اللحم المصنع”.

وقد استعانت فولكس واجن بأحد أشهر الطباخين في ألمانيا، نيلز بوتهاست، لمساعدتهم على تطوير خيارات نباتية لذيذة لتعويض عمالها عن إلغاء السجق والمنتجات الحيوانية.

ولم يتفق الجميع مع قرار فولكس واجن بالاعتماد الحصري على المنتجات النباتية، مع انتقاد رئيس الحكومة الألمانية السابق جيرهارد شرودر للقرار، مصرحاً: “الدايت النباتية جيدة وأجربها من حين لآخر ولكن إلغاء السجق؟! خطوة لا داعي لها”.

ILLUSTRATION – Curry sausages with ‘Volkswagen Originalteil’ (lit. ‘original part’) written on them lying on a kitchen table in Hanover, Germany, 19 February 2016. The curry sausage production at Volkswagen again excelled the car production in 2015. 7.2 million curry sausages were produced at Volkswagen’s butcher shop in Wolfsburg in the past year. Photo by: Julian Stratenschulte/picture-alliance/dpa/AP Images