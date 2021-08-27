رئيس بوجاتي يكشف معلومات هامة عن سيارتها الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من الاندماج الرسمي بين ريماك الكراوتية وبوجاتي، كشف رئيس الشركة الموحدة، ماتي ريماك، معلومات جديدة مثيرة عن مستقبل بوجاتي على هامش فعاليات أسبوع سيارات مونتيري في كاليفورنيا.

أكد ريماك أن بوجاتي ستكشف عن سيارتها الجديدة كلياً خلال العام القادم لعملائها قبل الإعلان العام الرسمي عن الموديل خلال 3 أعوام من الآن.

ووضح ريماك أن السيارة الجديدة ستكون مصنوعة من الصفر بدون أي علاقة لشيرون، ويبدو أن بوجاتي بدأت بالفعل بالعمل على السيارة منذ عام تقريباً.

من المؤكد أن سيارة بوجاتي القادمة ستأتي بتقنية كهربائية من نوع ما بالاستفادة من خبرات ريماك في هذا المجال، إما كمحرك هجين أو محرك كهربائي صريح، مع العلم أن ريماك فتح المجال لتطوير سيارة بوجاتي SUV في تصريحات مسبقة.