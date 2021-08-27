5 سيارات صديقة للطقس الحار بين موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر بسوق السيارات خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات المناسبة للاستخدام في الطقس الحار، من مختلف الماركات البارزة.

وجمع موقع "موتور بيسكت" قائمة تضم 5 سيارات، عرفت خلال عام 2021 بسيارات الصيف، كونها مناسبة للاستخدام في الطقس الحار أكثر من غيرها.

وجاء في مقدمة القائمة طراز Mini John Cooper Works Convertible، والذي يتوفر بفئة كونفرتابل مكشوفة السقف، ويعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 228 حصانا، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 40 ألف دولار.





ومن مرسيدس جاء ضمن القائمة، موديل Mercedes-AMG S65 Convertible، بفئته الكونفرتابل مكشوفة السقف، والتي تتوفر بمحرك v12 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 60 ثانية.





ومن مرسيدس أيضا، ضمت القائمة، طراز Mercedes-AMG C63 Convertible كونفرتابل، والذي يعمل بمحرك توربيني مزدوج V8، ينتج قوة 469 حصانا، بعزم دوران 479 لفة/قدم.





من بعده، ضمت القائمة طراز Mazda Miata من ماركة مازدا اليابانية، والذي يتوفر حاليا بقيمة تبدأ من 25 ألف دولار.





الطراز الخامس بالقائمة، كان طراز فيات 124 الرياضي الكونفرتابل، والذي يتوفر بمحرك بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة 160 حصانا، وتتوفر منه فئة تصل قوة محركها لـ 170 حصانا.



