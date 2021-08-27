بعد انتظار 4 سنوات.. مرسيدس GT73e تظهر في سبتمبر: إليك المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد مرسيدس لطرح الجيل الجديد المنتظر من طرازها فائق الأداء AMG GT، والذي سيتوفر بمحرك هجين.

يأتي ذلك بعد انتظار دام منذ 7 مارس 2017، حين أعلنت مرسيدس عن الطراز عبر فئة كونسبت اختبارية، لتحدد أخيرا موعد ظهوره رسميا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفق موقع "موتور وان" الطراز سيطرح بمحرك تربو S هجين من فئة E-Hybrid ذي أداء استثنائي، وحتى الآن لم تكشف مرسيدس عن مسماه الرمزي الرسمي، غير أن التوقعات تذهب لأنه سيكون GT73e.

وعن قدرات محركه، ذكر الموقع الأمريكي، أنه من المتوقع أن يأني محرك الطراز الهجين بسعة 4.0 لتر، توربيني مزدوج، يدعمه محرك كهربائي، وينتجان معا قوة اجمالية تصل لـ805 أحصنة.

وسيتمتع بمعدل دوران 738 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال أقل من 3 ثواني.

ونقل "موتور وان" صورة تشويقية للطراز أعلنت عنها مرسيدس، تمهيدا لعرضه رسميا.

أزمة التوريد

وتواجه مرسيدس أزمة عجز في توريد قطع التصنيع الرئيسية اللازمة لسياراتها العاملة بمحركات V8 داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق موقع "موتور وان" هذه الأزمة، قد تدفع الماركة الألمانية لوقف طرح أي سيارة عاملة بمحرك V8 من مرسيدس للسوق الأمريكية على مدار عام 2022.

وذلك بحسب تقرير لموقع Reddit الذي أفاد بأن هذا القرار سيشمل كافة سيارات مرسيدس من مختلف الفئات، العاملة بمحرك V8، والتي ستحرم منها السوق الأمريكية العام المقبل، إذا ما استمرت أزمة التوريد.

حتى سيارات مرسيدس التابعة لفئة AMG، قد يطبق عليها قرار حظر الطرح بأمريكا، في حالة كانت عاملة بمحركات V8.

وفصل الموقع الأمريكي كافة الموديلات التي ستحرم منها السوق الأمريكية، إذا ما طبقت مرسيدس قرار حظر الطرح، وتشمل كل من طراز AMG C63 وطراز AMG GLC 63 وطراز AMG E63 وطراز GLE 580 وطراز AMG GLE 63 وطراز AMG GLS 63.

وأيضا كل من طراز GLS600 Maybach وطراز G550 وطراز AMG G63.