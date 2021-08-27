أفضل أنواع زيوت السيارات.. 5 تناسب الطقس الحار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للطقس الحار، هناك دائما أشياء مناسبة في عالم السيارات، مخصصة للاستخدام في فصل الصيف، ومنها أنواع زيت المحرك.

وفيما يلي قائمة تضم أفضل 5 أنواع من زيوت المحرك، للاستخدام في الطقس الحار، مع مراعاة التأكد من مناسبتها لنوع المحرك وفئة الطراز، وذلك عبر كتيب السيارة.

النوع الأول بالقائمة هو زيت Valvoline Advanced Full Synthetic 10W-30 Motor Oil، محدد بدرجة لزوجة SAE: 10W-30 من جمعية مهندسي السيارات الأمريكية.





النوع الثاني بالقائمة هو زيت Shell Rotella T5 Synthetic Blend 10W-30 Diesel Motor Oil، محدد بدرجة لزوجة SAE: 10W-30 من جمعية مهندسي السيارات الأمريكية.





النوع الثالث بالقائمة هو زيت Castrol Edge Advanced Full Synthetic 10W-40 Motor Oil ، محدد بدرجة لزوجة SAE: 10W-40 من جمعية مهندسي السيارات الأمريكية.





النوع الرابع بالقائمة هو زيت Valvoline High Mileage with Max Life Synthetic Blend 10W-40 Motor Oil، محدد بدرجة لزوجة SAE: 10W-40 من جمعية مهندسي السيارات الأمريكية.





النوع الخامس بالقائمة هو زيت Mobil 1 Advanced Full Synthetic 10W-30 Motor Oil، محدد بدرجة لزوجة 10W-30 من جمعية مهندسي السيارات الأمريكية.



