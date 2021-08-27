هذا هو أنسب وقت لغسل محرك سيارتك.. لا تتردد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكتمل نظافة السيارة دائما بنظافة المحرك، التي تتطلب عمل خاص، واسلوب مختلف في أدائها وأدوات خاصة للتنظيف.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، مجموعة خطوات سحرية، يمكن بها تنظيف المحرك بشكل صحيح، ودون الحاجة للجوء لمراكز تنظيف متخصصة.

الخطوة الأولى اختيار الوقت المناسب، ودائما ما كان الطقس الحار هو انسب وقت يمكن خلاله القيام بتنظيف المحرك، لما يساعد في سرعة جفاف المياه.

الخطوة الثانية، في حال استخدام السيارة قبل عملية التنظيف مباشرة، يجب الحرص تبريد المحرك أولا وتركه حتى تهدأ حرارته، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ومن ثم البدء في عملية التنظيف.

الخطوة الثالثة، تتم بها إزالة عدد من الأجزاء تحت غطاء المحرك، تشمل ازالة أي جزء مصنع من البلاستيك، وأيضا إزالت الطرف السالب بالبطارية لحماية الدوائر الكهربائية بها أثناء التنظيف.

الخطوة الرابعة، استخدام أكياس بلاستيكية لتغطية الأماكن الحساسة في محيط المحرك التي قد تتعرض للضرر بسبب المياه، والتي تحمل تيار كهربائي موجب، مثل البطارية وأسلاك التشغيل ووحدات تحكم المحرك.

الخطوة الخامسة، تكون برش مزيل الشحوم، وهو بخاخ مزيل للشحوم يسهم في اذابة الشحوم من سطح المحرك ليضمن سهولة تنظيفه.

الخطوة السادسة، تكون باستخدام مدفع المياه، لازالة الشحوم والأتربة والرواسب من كافة أطراف المحرك.

الخطوة السابعة والأخيرة هي التجفيف، وتكون بترك المحرك ليجف مع فتح غطاء المحرك لأقصى درجة حتى يتلقى أكبر قدر من الهواء.