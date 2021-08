بي ام دبليو تسجل ملكية أسماء M7 و M9!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سجلت شركة بي ام دبليو براءات اختراع لاسمي M7 وM9 في الفلبين في مكتب الملكية الفكرية في مانيلا، وفي حين أن العلامة التجارية لـ M7 ليست جديدة، إلا أن اسم M9 جديد تماماً.

يُذكر أنه في أبريل 2018، تقدمت بي ام دبليو للحصول على براءة اختراع M7 من مكتب براءات الاختراع في أمريكا، ولم يؤدي ذلك إلى إنتاج M7، حيث لا يزال إصدار M760Li xDrive بمحرك V12 الأقوى في تشكيلة الفئة السابعة.

يُذكر أنه من غير المعتاد أن تُسجل بي ام دبليو الأسماء في الفلبين بدلاً من ألمانيا أو أمريكا، وهو ما أدى إلى المزيد من التكهنات حول الطرز القادمة في تشكيلة الشركة، ويصادف العام المقبل الذكرى الخمسين لتأسيس قسم بي ام دبليو M، ويُتوقع أن يتم الكشف عن عدد من الإصدارات الخاصة للاحتفال بهذا الحدث.

يُعتقد أن بي ام دبليو ستُطلق نسخة الذكرى السنوية لكل سيارات M في تشكيلتها، في حين يُتوقع أن M9 قد تكون سيارة عالية الأداء تستند إلى الفئة الثامنة، ويُمكن أن تصبح واحدة من أقوى السيارات التي صنعتها الشركة على الإطلاق.

وفي الختام، قد تكون بي ام دبليو تستعد فقط للمستقبل وتحمي جميع أسماء الطرازات المحتملة فقط في حالة ما فكرت شركة أخرى في استخدامها على سياراتهم.

