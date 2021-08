كتاب عن سيارة لامبورجيني بسعر 28 ألف ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – غالباً ما تُوصف لامبورجيني ميورا بأنها أول سيارة خارقة حديثة، ويُمكن القوة أنها الأجمل، وبالتأكيد واحدة من أغلاهم حالياً، حيث بلغ سعرها الأصلي 19,250 دولار (72,200 ريال) عند تدشينها في 1967، وهو ما يعادل 157,000 دولار (588,750 ريال) حالياً، في حين أن امتلاك واحدة الآن قد يكلف أكثر من 1.5 مليون دولار (5.6 مليون ريال).

وإذا كنت بحاجة إلى التعرف عليها، فيُمكنك شراء كتاب يحمل اسم “The Lamborghini Miura” بسعر 7,500 دولار (28,000 ريال)، ويرجع ذلك إلى أنه كتاب نادر، حيث كان الحصول عليه عند نشره لأول مرة شبه مستحيل، وقد كتبه خبير السيارات الكلاسيكية سيمون كيدستون، والذي عمل في أكبر دور مزادات في أوروبا، ويدير الآن شركته الخاصة لبيع وشراء السيارات النادرة.

وفي الختام، يحتوي الكتاب على ما يقرب من عقدين من البحث في 454 صفحة، بما في ذلك مقابلات مع جميع الرجال الرئيسيين المشاركين في بناء ميورا، واقتصر عدد نسخه على 762 نسخة فقط، كما أصبح الكتاب ضرورياً لمالكي ميورا ومعجبيها وتم بيع جميع نسخه بسرعة، في حين أن سعره يبدو باهظاً، حيث تم بيع أغلى ثلاث نسخ سابقاً في مزاد بسعر 6,700 دولار (25,000 ريال) في أبريل من هذا العام.

