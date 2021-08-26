أهم قرارات الحكومة المصرية.. تمديد حوافز الطيران والسياحة والبحث عن الذهب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرارات جديدة، خلال اجتماعها، الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين.

وكانت أهم قرارات مجلس الوزراء المصري، هو مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، والمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران في المدن السياحية، واستحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي.

واعتمد مجلس الوزراء المصري القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2022.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الخميس، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن القرارات تضمنت استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي، لربط مطارات المدن الساحلية شرم الشيخ والغردقة، بمحافظات الصعيد الأقصر وأسوان.





وتضمنت القرارات، مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية، اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2022.

كما قررت الحكومة المصرية، مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية، وذلك اعتبارا من أول يناير حتى 30 أبريل/ نيسان 2022.

وشملت القرارات مد العمل بالتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 138 المنعقدة بتاريخ 31 مارس/آذار 2021، والمتعلقة بالمنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات الطيران الكائنة في محافظتي الأقصر وأسوان ومدن: طابا، ونويبع، ودهب، وذلك من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2022.

كما وافق مجلس الوزراء المصري، على إجازة ترقية، وضم مدة الخبرة العملية، والعلمية، للمثبتين على الصناديق، والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.





كما تضمنت القرارات الحكومة المصرية، الموافقة على الانضمام لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، والترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة شلاتين للبحث عن الذهب، وكذلك تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة.