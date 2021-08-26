أوفسيت OFR-M1.. دراجة كهربائية للطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "أوفسيت" الدنماركية دراجتها الكهربائية OFR-M1 الجديدة المخصصة للطرق الوعرة، بتصميم جديد شديد الجاذبية.

وأوضحت الشركة الدنماركية أن دراجتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي يعمل بنظام التبريد الهوائي ويولد قوة 25 كيلووات/34 حصان.

وتنطلق الدراجة، التي يبلغ وزنها الفارغ 15 كجم، بسرعة قصوى تبلغ 130 كم/س.





ويطور المحرك عزم الدوران الأقصى 80 نيوتن متر، وهو ما يجعل الدراجة تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 4.5 ثانية.





ويستند نظام الدفع على بطارية سعة 6.2 كيلووات ساعة، والتي تعمل لمدة 1.5 ساعة في حالة الاستخدام على الطرق الوعرة، وقبل أن تحتاج لإعادة الشحن، والذي يستغرق 3 ساعات.



