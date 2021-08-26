جينيسيس جي 90 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب تدشين الجيل التالي من جينيسيس G90 الفاخرة، ظهرت السيارة في تصميم توقعي من الفريق الروسي “Kolesa” بناءً على أحدث الصور والفيديوهات التجسسية للسيدان.

وكما هو واضح، ستحصل السيارة على تحديثات هادئة للتصميم الخارجي أبرزها المصابيح الأمامية والخلفية الرباعية المميزة لسيارات جينيسيس، كما ستحصل السيارة مواد أفخم للداخلية، وسنرى تدشين بعض أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق للعلامة في G90.

وقد تأكدنا مؤخراً أن جينيسيس G90 الجديدة ستدعم نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث المتطور، والذي يسمح بقيادة السيارة لنفسها بدون وضع اليدين على المقود في ظروف متعددة، مع العلم أن معظم الدول لا تسمح بعد بتطبيق هذا النظام حتى التأكد من سلامته ودقته التامة.

وأشارت تقارير إلى إلغاء محرك 5.0 لتر 8 سلندر الحالي للسيارة واستخدام محرك 3.5 لتر 6 سلندر توين تيربو لتحسين الصرفية وخفض الانبعاثات، بقوة 375 حصان وعزم دوران 530 نيوتن متر.