بالصور.. أصغر سيارة كهربائية في العالم: مواصفات Rocks-e

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أوبل عن طراز كهربائي جديد تعزز به اسطولها من الموديلات الكهربائية المتميزة، باسم Rocks-e .

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطراز الذي يعد أصغر سيارة تطرحها أوبل في تاريخها، وتطرح بمرتبة أقل من طراز Corsa.

ومما يميز هذا الطراز أنه الأول في العالم الذي يطرح بسمة SUM، وخي سمة التنقل الحضري المستدام، كما أوضح الموقع الأمريكي أنه تعتبر نسخة محدثة من طراز سيتروين Ami.









وتزن السيارة ما لا يزيد عن 425 كيلوجراما، وتعمل ببطاريات بقوة 5.5 كليوات في الساعة، تمنح محركها القدرة على السير حتى مسافة 47 ميلا حتى نفاد شحن البطارية، مع إنتاج المحرك لقوة حصانية، 8 أحصنة بحد أقصى.

وتطرح السيارة من الخارج بطول 2.41 متر، وتصل السرعة القصوى لمحرك السيارة لـ 28 ميلا في الساعة.









وستتوفر السيارة الجديد من أوبل للبيع بالسوق الأوروبية بداية من عام 2022 المقبل.

أسترا 2022

وكشفت شركة أوبل الألمانية النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها أوبل أسترا 2022 Astra L الجديدة كلياً والتي تمتاز بتصميم رياضي جذاب.

وستكون السيارة أوبل أسترا 2022 Astra L النسخة النهائية من أسترا بمحركات الاحتراق في أوروبا مع خيار من وحدات البنزين والديزل، ومن المقرر أن تنتقل أوبل إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء في أوروبا بحلول عام 2028.

وتُصنف أوبل أسترا كواحدة من أهم سيارات مجموعة أوبل منذ إطلاقها عام 1991، والتي تُعتبر من أقدم السيارات في قطاع السيارات المدمجة في أوروبا.

ويضم الموديل الجديد من أوبل أسترا 2022 العديد من المميزات والشكل الخارجي الحاد الموجود في أوبل أنسيجنيا وكروس لاند، والتي تجعل السيارة قادرة على المنافسة في فئتها.

وأوضحت الشركة أن أوبل أسترا 2022 تعتمد في نظامها المدمج على نظام أساسي جديد، ويتم إطلاقه كنموذج PHEV، كأول نموذج مكهرب من أسترا.

وستكون أوبل أسترا الجديدة متاحة مع خيار من وحدات البنزين والديزل، بقوة محرك تتراوح من 110 - 225 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات وأوتوماتيكي من 8 سرعات.