ماذا تفعل عند احتراق السيارة الكهربائية؟.. تعلميات خبير إطفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع بداية الاتجاه نحو نظام الدفع بالمحرك الكهربائي ظهرت بعض التساؤلات مثل هل تزيد خطورة نشوب حريق بالسيارة الكهربائية عن غيرها؟

كما ظهرت أسئلة حول حرائق السيارة الكهربائية وهل تتطلب تقنية مختلفة في المكافحة والإطفاء؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، قال ماركوس إيجيلهاف، الباحث في مجال الحوادث بمؤسسة ديكرا الألمانية: "الحقيقة هي أنه وفقا لما توصلنا إليه لا تشكل السيارات الكهربائية خطرا أكبر من ناحية حدوث حريق من السيارات، التي تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية".

تلف خلايا البطارية

وبالطبع من الممكن أن ينشب حريق بالسيارات الكهربائية أيضا.

ويمكن أن تكمن الأسباب هنا في تلف خلايا البطارية أو عيوب في نظام إدارة البطارية.

وفي حالة اندلاع حريق عقب وقوع حادث فإنه لا يوجد فرق في المخاطر بين السيارات الكهربائية ومحركات الاحتراق.

ولا تصنف فرق الإطفاء حرائق السيارات الكهربائية على أنها أكثر خطورة.

وأوضح بيتر باتشماير، مدير الإطفاء في اتحاد الإطفاء الألماني، أنه قد يكون إطفاء سيارة كهربائية أصعب قليلا من مكافحة حريق في السيارات التقليدية، ولكنه ليس أكثر تعقيدا أو خطورة من حريق في سيارة تعمل بالغاز.

إطفاء أكثر صعوبة

ويرتبط إطفاء حريق السيارة في المرآب دائما بمخاطر كبيرة، وهذا ينطبق على السيارات من جميع الفئات.

ويعد إطفاء السيارة الكهربائية أكثر صعوبة؛ نظرا لأن حزم البطاريات الكبيرة مثبتة في الجزء السفلي من معظم المركبات.

وإذا كانت هناك سيارة كهربائية محترقة في مرآب، فإن إرشادات فرقة الإطفاء تنص على تبريد البطارية في الموقع، ثم سحبها للخارج إذا لزم الأمر.

ويرى خبراء نادي السيارات ADAC الألماني أنه من المستبعد جدا اشتعال النيران في سيارة كهربائية بعد وقوع حادث، والتي غالبا ما تكون نتائجها أفضل في اختبارات التصادم.

وعلى أية حال، لابد من تجهيز السيارة بغض النظر عن نوع محركها بمطفأة حريق، وبالإضافة إلى هذا لا يجوز مطلقا لمس مكونات نظام الجهد العالي للسيارة الكهربائية، والتي يتم تمييزها باللون البرتقالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد دائما من شحن السيارة بكابلات شحن سليمة على شبكة كهربائية مناسبة.