انفجار "مرفأ بيروت".. مذكرة جلب بحق حسان دياب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر مختلفة إن المحقق العدلي في بيروت، القاضي طارق البيطار، أصدر مذكّرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وقال أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الخميس "وصلتنا معلومات بأن القاضي البيطار أصدر مذكّرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب".

فيما أكدت مصادر قضائية لـ"الخليج 365"، صدور مذكرة الجلب بحق دياب.

والتقى أهالي ضحايا "مرفأ بيروت" القاضي البيطار، اليوم.

وأكد الأهالي من أمام قصر العدل بيروت، استمرار التعاون مع البيطار، وقالوا إن "التاريخ سيثبت فشل السياسيين".

وفي وقت سابق، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال الحضور أمام المحقّق العدلي.



ووجّه دياب خطابا إلى البيطار اعتبر فيه أنّ "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".

ويدور خلاف في لبنان حول ولاية القضاء الطبيعي في تحقيقات مرفأ بيروت، بعد أن أصدر المحقق العدلي مذكرات جلب بحق نواب برلمان ووزراء سابقين، وأخيرا حسان دياب.

وفيما ترى أغلبية الطيف السياسي والقانوني أن القضاء العادي والطبيعي هو المسار القانوني لتحقيقات وقضية مرفأ بيروت، تتمسك بعض الكتل بولاية مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي يشكل بقرار من البرلمان، في هذه القضية.

ولم يسبق لمجلس محاكمة الوزراء والرؤساء الانعقاد في تاريخ لبنان.