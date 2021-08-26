فورد تلغي مشروع تطوير برونكو بيك أب لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صدرت تقارير في الماضي عن تطوير فورد لنسخة بيك أب لموديل برونكو لمنافسة جيب جلادياتور مع توقعات مسبقة بطرحها في 2024، والآن يبدو أن هذه الخطط تم إلغائها.

وقد نقلت “أوتوموتيف نيوز” عن مصادر مطلعة أن فورد ألغت مشروع برونكو بيك أب وأعلمت مورديها بهذا القرار، بدون توضيح سبب رسمي.

وصرح رئيس تسويق منتجات فورد، مايك ليفاين،: “يظل الطلب قوياً على سيارات البيك والـ SUV التابعة لنا مثل برونكو ومجال البيك أب الأعلى مبيعاً” مع رفضه التعليق مباشرة على إلغاء مشروع برونكو بيك أب.

من المتوقع أن أهم سبب لإلغاء الموديل هو تأثيره المحتمل على مبيعات سيارات البيك أب الأخرى في مجال الشركة، خاصة رينجر، لتقرر فورد أن الاستثمار لن يجني ثماره.