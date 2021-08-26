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فورد تلغي مشروع تطوير برونكو بيك أب لهذا السبب

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صدرت تقارير في الماضي عن تطوير فورد لنسخة بيك أب لموديل برونكو لمنافسة جيب جلادياتور مع توقعات مسبقة بطرحها في 2024، والآن يبدو أن هذه الخطط تم إلغائها.

وقد نقلت “أوتوموتيف نيوز” عن مصادر مطلعة أن فورد ألغت مشروع برونكو بيك أب وأعلمت مورديها بهذا القرار، بدون توضيح سبب رسمي.

وصرح رئيس تسويق منتجات فورد، مايك ليفاين،: “يظل الطلب قوياً على سيارات البيك والـ SUV التابعة لنا مثل برونكو ومجال البيك أب الأعلى مبيعاً” مع رفضه التعليق مباشرة على إلغاء مشروع برونكو بيك أب.

من المتوقع أن أهم سبب لإلغاء الموديل هو تأثيره المحتمل على مبيعات سيارات البيك أب الأخرى في مجال الشركة، خاصة رينجر، لتقرر فورد أن الاستثمار لن يجني ثماره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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