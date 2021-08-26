ماذا تقدم سوبارو لعشاقها؟.. لمحة عن مواصفات WRX موديل 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سوبارو عن الموعد الرسمي الذي تطرح به النسخة الأحدث من الجيل الجديد من طراز WRX لعام 2022.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، كان من المفترض طرح الطراز في وقت مبكر ضمن فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي تقرر إلغائه بسبب متحور دلتا.

واستبدلت سوبارو موعد الطرح القديم، بموعد جديد، على أن تزاح الستار عن الطراز السيدان عالي الأداء في يوم 10 سبتمبر المقبل.









ومع إعلانها عن الموعد الجديد، طرحت سوبارو صورة تشويقية جديدة للطراز التقطت أثناء اختباره وسط الصحراء.

ومن المرتقب طرح طراز سوبارو WRX، لعام 2022، بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات، بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 300 حصان.

أفضل أجيال WRX

وقدمت سوبارو عبر تاريخها مجموعة استثنائية من طرازها فائق الأداء WRX STI، الذي شاركت منه بعض الموديلات في سباقات رالي.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن أفضل مجموعة نسخ طرحتها سوبارو للبيع من طراز WRX STI وتتوفر حاليا كسيارات مستعملة.

وجاء في مقدمة القائمة نسخة Impreza WRX STI Cosworth، والتي طرحت من الطراز بمحرك ينتج قوة 395 حصانا بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية.





ثم نسخة Subaru Impreza Turbo Estate التي طرحت من الطراز WRX STI ضمن فئات واجون عالية الأداء.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة WRX STI التي طرحت من الطراز عام 2001، وتعمل بمحرك ينتج قوة 276 حصانا، بنظام دفع خلفي.





ونسخة باسم Impreza Colin McRae Edition طرحت من طراز سوبارو عام 1995، بمحرك ينتج قوة تصل لـ240 حصانا.





والنسخة التي طرحت باسم WRX STI S203 من طراز سوبارو، وتوفرت بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة حتى 320 حصانا، وصنعت منها 555 نسخة فقط.



