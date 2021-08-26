الشكل الجديد لـ"كيا سبورتاج" موديل 2022 وموعد طرحها بالأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت كيا رسومات تصميمات رسمية لنسخة 2022 المرتقبة من طراز "سبورتاج" التي ستكون الأولى المخصص للسوق الاوروبية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات التصميمات الرسمية التي تعكس ما سيبدوا عليه الطراز بنسخته الجديدة.

وستكون هذه هي أول نسخة مخصصة للسوق الأوروبية فقط من طراز سبورتاج، منذ الكشف عنه للمرة الأولى عام 1993.









ومما تكشف عنه هذه الرسومات، أن هذه النسخة تمثل تصميم فئة GT Line من طراز كيا سبورتاج 2022، وستتوفر بقياس 183.5 بوصة للطول، و 108.5 بوصة لقاعدة العجلات.

ومن المرتقب توفر هذه النسخة الجديدة كليا من طراز سبورتاج بمحرك هجين بسعة 1.6 لتر، مدعم بمحرك كهربائي بقوة 66.9 كيولات في الساعة.





ويتم الكشف عن طراز سبورتاج 2022 الجديد في يوم 1 سبتمبر المقبل.

أعطال كيا

وكشفت كيا عن قائمة الأعطال الشائعة التي تعرضت لها مجموعة من موديلاتها من مختلف دول العالم على مدار عام 2021.

ونقل عنها موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم مجموعة موديلات شهدت هذه الأعطال الشائعة، مع الكشف عن متوسط تكلفة صيانة هذه الأعطال.

ضمت القائمة طراز كيا سورينتو، وكان العطل الشائع بهذا الطراز، عملية استبدال الكشاف الأمامي، بمتوسط تكلفة تتراوح بين 82 و 90 دولارا.

ومن العيوب أيضا التي رصدت بطراز كيا سورينتو، مؤقت الحزام وتطلب استبداله بتكلفة تتراوح بين 681 و 798 دولارا، و فحم الاشتعال بدرجة تطلبت استبداله بتكلفة تتراوح بين 251 و 325 دولارا.

وكل من كيا سورينتو وكيا سبورتاج وكيا أوبتيما، رصد بهم عيب متكرر، يتعلق بمضخات مكيف الهواء، تطلب استبداله، بمتوسط تكلفة صيانة تتراوح بين 639 و 912 دولارا.

وكل من كيا أوبتيما و كيا سبيكترا و كيا سيدونا، تعرضو لعيب متكرر بإستبدال المولد، وبمتوسط تكلفة صيانة تتراوح بين 772 و 841 دولارا.

وطراز كيا سبكترا، الذي رصد بعدد كبير من موديلاته عيب في استشعارات الأوكسجين، تطلب استبدالها، بمتوسط تكلفة تتراوح بين 211 و 292 دولارا.