طريقة توصيل هاتف "جلاكسي" بالسيارة عبر نظام "أندرويد أوتو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عند استخدامك لنظام أندرويد أوتو التقني الحديث بالسيارة، لن تضطر إلى رفع يديك عن عجلة القيادة لما تتلقاه من دعم كامل من Android Auto.

الذي يسمح لك بالتحكم في عرض سيارتك من خلال إعادة بناء الشاشة ووضع جميع المعلومات التي تحتاجها أمامك.

وفيما يلي، نستعرض كيفية توصيل السيارة بهاتف سامسونج "جلاكسي" بأحدث فئاته، ليتم الاستفادة بأكبر قدر من إمكانيات نظام أندرويد أوتو بالسيارة.

ولتوصيل هواتف سامسونج "جلاكسي" بانواعها بنظام تشغيل أندرويد أوتو بالسيارة، يجب التأكد من ترقيته لأحدث نسخة متوفرة منه.

وظيفة أندرويد أوتو

يمكن من خلال نظام أندرويد أوتو بالسيارة، رؤية اتجاهات القيادة أو الرسائل النصية باستخدام الأوامر الصوتية، كما يمكنك أيضًا الاتصال بصديق دون استخدام يديك، لمزيد من التركيز على القيادة.

وتشمل خدمات نظام تشغيل أندريد أوتو بالسيارة، مراقبة خط سير السيارة عن طريق خرائط جوجل، واستخدام تطبيق الموسيقى واجراء المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة، والحصول على خدمات مساعد جوجل الذكي.

كيفية توصيل هاتف Galaxy الخاص بك بالسيارة

الخطوة الأولى تكون بفحص السيارة، والتحقق من أن ما إذا كانت السيارة أو الاستريو متوافقة مع نظام Android Auto.

ثم تأكد من تشغيل Android Auto في إعدادات سيارتك، و في بعض المركبات ، تمت إضافة دعم Android Auto في التحديث.

إذا كانت سيارتك مدرجة كنموذج مدعوم ولكن Android Auto لا يعمل ، فحاول تحديث نظام المعلومات والترفيه، وذلك بالرجوع لكتيب السيارة أو استشارة الوكيل المحلي.

الخطوة الثانية، التحقق من نظام تشغيل الهاتف نفسه، إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 10 ، فلا داعي لتنزيل Android Auto بشكل منفصل، ولكن إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 9 أو إصدار أقدم ، فستحتاج إلى تنزيل Android Auto من متجر Play.

كما يجب أن يسمح اتصال هاتفك بنقل البيانات حتى يعمل Android Auto.



الخطوة الثالثة والأخيرة، الاتصال والبدء، وذلك باستخدام كبل Bluetooth أو USB ، وقد تختلف طريقة الاتصال حسب السيارة والشركة المصنعة، مع التحقق من عرض Android Auto على الشاشة.