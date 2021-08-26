شركة شاومي قد تشتري علامة ساب بعد 10 أعوام من إفلاسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر معاناة شركة “ساب” السويدية للسيارات بعد 10 أعوام من إفلاسها واستحواذ شركة NEVS الصينية عليها، مع فشل خطط إعادة إطلاق ساب كعلامة سيارات كهربائية.

والآن أشارت تقارير إلى أن مجموعة “إيفرجراندي” الصينية تنوي بيع شركة NEVS التابعة لها لمرورها بضائقة مالية حادة .. ونشير إلى أن مجموعة إيفرجراندي هي واحدة من أكبر شركات العقارات في الصين ولكن بعد عدد هائل من الدعوات القضائية التي واجهتها الشركة في الأعوام الأخيرة، تراكمت ديونها إلى أكثر من 100 مليار دولار – 375 مليار ريال!

والآن تسعى مجموعة إيفرجراندي لبيع بعض شركاتها الفرعية لتسديد بعض الديون، مع التركيز على قطاع السيارات، مثل شركة NEVS التي استحوذت إيفرجراندي عليها بالكامل العام الماضي.

التقارير الصحفية من “رويترز” تشير إلى أن شركة شاومي التقنية مهتمة بشراء NEVS وعلامة ساب التابعة لها ضمن خطط شاومي لدخول صناعة السيارات الكهربائية خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

ونشير إلى أن شركة NEVS حاولت إحياء علامة ساب أكثر من مرة وإنتاج سيدان كهربائية في 2017 بدون نجاح، ثم حاولت مجدداً إنتاج سيارة ساب جديدة في مصنع تيانجين الصيني ورغم التقارير الأولية الإيجابية إلا أننا لم نر أي سيارة خارجة من المصنع.. فهل هذه نهاية ساب أم ستتكفل شاومي بإنقاذها؟ لننتظر ونرى.