مجانية الصيانة بعد شراء السيارة.. أي الماركات أكثر كرما؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تختلف ماركات السيارات في سياسات التأمين والصيانة، بما يعني اختلاف فترات مجانية الصيانة المتاحة، والتي ترتبط أحيانا بعدد الأميال.

وقدم موقع "كارز" الشهير المختص بأخبار السيارات، سياسة الصيانة التي تقدمها مختلف ماركات السيارات على مستوى دولي، لكل مشتري سيارة حديثة من كل ماركة.

وضمت القائمة في بدايتها ماركة ألفا روميو الإيطالية، التي تقدم أحد أقل سياسات الصيانة كرما في عالم السيارات خلال 2021، وذلك بإتاحتها لعملائها للقيام بزيارة وحيدة مجانية للصيانة، خلال عام من الشراء، وهي مخصصة لمشتري طراز Giulia وطراز Stelvio SUV.

ثم ماركة بي إم دبليو، التي حسب أحدث سياسات الصيانة التي تقدمها مع موديلات عام 2021، إتاحة الصيانة المجانية لثلاث سنوات، أو يعادلها 36,000 ألف ميل تقطعهم السيارة وتتوفر هذه الخدمة لمشتري بي إم دبليو الأصليين فقط، أي من قاموا بشراء سيارة بي إم دبليو بشكل مباشر من التوكيل.

من بعدها، جاء ضمن القائمة سياسة التأمين والصيانة من مجموعة جنرال موتورز، وتشمل ماركات كاديلاك و شيفروليه وبويك و GMC، ومثل ماركة ألفا روميو، توفر هذه الماركات زيارة وحيدة مجانية للصيانة تتم خلال العام الأول من الشراء.

هيونداي وجينيسيس، على غرار بي إم دبليو، حسب أحدث سياسات الصيانة التي تقدمها الماركة الكورية الجنوبية مع موديلات عام 2021، إتاحة الصيانة المجانية لثلاث سنوات، أو يعادلها خلال 36,000 ألف ميل تقطعهم السيارة، وهي أيضا للمشترين الأصليين.

وماركة كيا الكورية الجنوبية، تتيح تأمين وصيانة مجانية لسياراتها لمدة 3 سنوات أو خلال 37,500 ألف ميل تقطعهم السيارة، وخلال عام 2021 تتوفر هذه الخدمة فقط لموديلات "كادينزا" و K900 فئة سيدان.

اختتم الموقع القائمة بماركة تويوتا، التي تتيح خدمة تأمين وصيانة لمدة أول عامين من الشراء، أو خلال أول 25 ألف ميل تقطعهم سيارة الماركة عند الشراء.