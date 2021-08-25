الكشف عن موعد تدشين سوبارو WRX 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد تأجيل قصير بسبب إلغاء معرض نيويورك للسيارات، أعلنت سوبارو عن موعد تدشين WRX 2022 الرسمي، وهو 10 سبتمبر المقبل، كما كشفت عن صورة تشويقية جديدة.

وفقاً للصور التشويقية والتجسسية، فلن يكون تصميم السيدان الجديدة مختلفاً بشكل كبير عن الطراز الحالي، وقد أكدت سوبارو أنها ستتوفر بناقل حركة يدوي بست سرعات، في حين لم يتم تأكيد مواصفات المحرك، حيث يُتوقع أن تستمد قوتها من محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.4 لتر يولد قوة تصل إلى 300 حصان.

وفي الختام، كان من المقرر في الأصل أن تنطلق السيارة في 19 أغسطس، لذا منحت سوبارو نفسها شهراً آخر للتشويق لها وصقل مميزاتها، ومن الواضح أن الصانع الياباني يعتمد كثيراً على جذوره مع بطولة العالم للراليات، ويُذكر أنها ستتوفر بإصدار STI بقوة قد تصل إلى 345 حصان من نفس المحرك سعة 2.4 لتر.