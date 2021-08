انطلاق رنج روفر سبورت SVR أولتميت 2022 بقوة 575 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت لاندروفر الستار عن إصدار رنج روفر سبورت SVR أولتميت 2022 بتحديثات متعددة للتصميم تشمل حروف “رنج روفر” سوداء أنيقة في المقدمة والخلفية بحواف بيضاء.

وحصل الإصدار المحدث على جنوط 22 إنش جديدة ومكابح سوداء وغطاء محرك كربوني بنفس لون الجسد، بالإضافة إلى طلاء أسود “نارفيك” أنيق للشبك وأغطية المرايا.

وننتقل للتحديثات الداخلية التي تشمل مقاعد جلدية أنيقة بتطريزات جديدة وشعارات SVR وزخرفات كروم متعددة في مختلف أنحاء المقصورة.

وتستمر السيارة بمحرك 5.0 لتر 8 سلندر سوبرتشارجر بقوة 575 حصان وعزم 700 نيوتن متر، وتتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 4.5 ثانية بسرعة قصوى 283 كلم\س، ما يجعلها بسهولة أقوى وأسرع SUV من لاندروفر.

وستطرح لاندروفر إصدار رنج روفر سبورت SVR أولتميت 2022 خلال أسابيع بسعر يبدأ من 141,600 دولار – 531,000 ريال.

