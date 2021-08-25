مرسيدس ستلغي 50% من محركاتها!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع ازدياد صرامة تشريعات الانبعاثات الكربونية حول العالم وفي أوروبا بالأخص، بدأت صانعات السيارات بإلغاء بعض المحركات الأكثر شراهة للوقود الأحفوري لصالح التركيز على المولدات الهجينة والكهربائية.

والآن صرح مدير عمليات مرسيدس، ماركوس شافر، أن حوالي 50% من محركات العلامة سيتم إلغائها بسبب قوانين الانبعاثات الأوروبية الجديدة.

ويعني ذلك أن قرار الإلغاء المؤقت لمحركات V8 لموديلات 2022 في بعض الأسواق العالمية قد يكون دائماً وسيشمل جميع الأسواق، مع تركيز مرسيدس وباقي العلامة الفاخرة على محركات 4 و6 سلندر بتقنيات هايبرد لتحسين الصرفية وخفض الانبعاثات.

كما ترغب مرسيدس في تبسيط مجال موديلاتها ومحركاتها ونقل التركيز لمجال سيارات EQ الكهربائية الجديدة كلياً، أبرزهم سيارة EQS “إس كلاس الكهربائية” الفاخرة التي انطلقت مؤخراً في الأسواق، وسيارات EQA و EQG “جي كلاس الكهربائية” القادمة خلال أعوام.