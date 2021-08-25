خدمة الشحن بين المدن استمتع بسفرك بدون قلق على السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر 90 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية، وحرصت الشركة على أن تقدم خدماتها لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، وهو ما اتاحته من خلال توفير خدمة الشحن بين المدن.

حيث يمكنك من خلال هذه الخدمة أن تستلم سيارتك من فرع ثم تقوم بتسليمها لأي فرع أخر، ومع انتشار الفروع في كافة المدن، فإن الأمر أصبح سهل للغاية، وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص يلو على توفير كافة الخدمات لعملائها من أجل تشجيع السياحة الداخلية في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

هذا بالإضافة إلى خدمة الكيلومتر المفتوح مما يوفر كثيراً على العملاء ويعطيهم مساحة أكبر في التنقل والتعرف على مناطق ووجهات جديدة على متن أسطول الشركة الذي يضم تشكيلة متنوعة من مختلف علامات السيارات حول العالم التي تلبي رغبات واحتياجات كافة العملاء وعائلاتهم.

ولا ننسى الإشارة إلى الخدمات العديدة المقدمة من يلو من أجل ضمان حصول العملاء على تجربة سفر مريحة، حيث وفرت الشركة خدمة الصيانة المتنقلة مع أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق يلو كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بأمان تام.

الموقع يلو الإلكتروني: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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