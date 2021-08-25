اخبار السيارات

عروض هيونداي الوعلان 2021 بدون نسبة مرابحة أو دفعة أولى أو رسوم إدارية!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من هيونداي الوعلان، حيث تقدم عروض العودة إلى المدارس على جميع سيارات هيونداي المعروضة بالوكالة.

  • للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه

السيارات المشمولة في العروض:

  • اكسنت 2021 بقسط 1,244 ريال سعودي شهرياً
  • اتش وان بقسط 2,003 ريال سعودي شهرياً
  • باليسيد 2021 بقسط 2,717 ريال سعودي شهرياً
  • سنتافي 2021 بقسط 2,267 ريال سعودي شهرياً
  • توسان 2021 بقسط 1,885 ريال سعودي شهرياً
  • كريتا 2021 بقسط 1,494 ريال سعودي شهرياً
  • كونا 2021 بقسط 1,680 ريال سعودي شهرياً
  • ازيرا 2021 بقسط 2,496 ريال سعودي شهرياً
  • سوناتا 2021 بقسط 2,022 ريال سعودي شهرياً
  • النترا 2021 بقسط 1,502 ريال سعودي شهرياً

مميزات العرض:

  • أول 6 أقساط مجاناً خلال مدة تقسيط 5 سنوات
  • صفر نسبة مرابحة
  • صفر دفعة أولى
  • صفر رسوم إدارية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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