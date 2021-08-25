عروض هيونداي الوعلان 2021 بدون نسبة مرابحة أو دفعة أولى أو رسوم إدارية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من هيونداي الوعلان، حيث تقدم عروض العودة إلى المدارس على جميع سيارات هيونداي المعروضة بالوكالة.

للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه

السيارات المشمولة في العروض:

اكسنت 2021 بقسط 1,244 ريال سعودي شهرياً

اتش وان بقسط 2,003 ريال سعودي شهرياً

باليسيد 2021 بقسط 2,717 ريال سعودي شهرياً

سنتافي 2021 بقسط 2,267 ريال سعودي شهرياً

توسان 2021 بقسط 1,885 ريال سعودي شهرياً

كريتا 2021 بقسط 1,494 ريال سعودي شهرياً

كونا 2021 بقسط 1,680 ريال سعودي شهرياً

ازيرا 2021 بقسط 2,496 ريال سعودي شهرياً

سوناتا 2021 بقسط 2,022 ريال سعودي شهرياً

النترا 2021 بقسط 1,502 ريال سعودي شهرياً

مميزات العرض: