عروض هيونداي الوعلان 2021 بدون نسبة مرابحة أو دفعة أولى أو رسوم إدارية!

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من هيونداي الوعلان، حيث تقدم عروض العودة إلى المدارس على جميع سيارات هيونداي المعروضة بالوكالة.
- للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه
السيارات المشمولة في العروض:
- اكسنت 2021 بقسط 1,244 ريال سعودي شهرياً
- اتش وان بقسط 2,003 ريال سعودي شهرياً
- باليسيد 2021 بقسط 2,717 ريال سعودي شهرياً
- سنتافي 2021 بقسط 2,267 ريال سعودي شهرياً
- توسان 2021 بقسط 1,885 ريال سعودي شهرياً
- كريتا 2021 بقسط 1,494 ريال سعودي شهرياً
- كونا 2021 بقسط 1,680 ريال سعودي شهرياً
- ازيرا 2021 بقسط 2,496 ريال سعودي شهرياً
- سوناتا 2021 بقسط 2,022 ريال سعودي شهرياً
- النترا 2021 بقسط 1,502 ريال سعودي شهرياً
مميزات العرض:
- أول 6 أقساط مجاناً خلال مدة تقسيط 5 سنوات
- صفر نسبة مرابحة
- صفر دفعة أولى
- صفر رسوم إدارية