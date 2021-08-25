مواصفات وأسعار سيارة كيا K8 موديل 2022 (صور ومميزات)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة كيا (عملاق صناعة السيارات في كوريا الجنوبية)، السيارة الجديدة كيا K8 موديل 2022، وهي نسخة مطورة من السيارة كيا كادينزا.

وتعد كيا K8 أول سيارة تحمل الشعار الجديد لشركة كيا، كما جاءت بتصميم جديد كليا ربما يكون غريبا على البعض من عملاء كيا في السعودية.

وعن مواصفات سيارة كيا K8 موديل 2022 تتمتع الواجهة بشبك وجه النمر على شكل مجوهر مندمج بالمصدات الأمامية ما يجعل الموديل مختلفاً للغاية عن سيارات كيا الأخرى.

كما أن إشارات الانعطاف مستقلة بذاتها، بينما توجد خطوط ديناميكية بالهيكل مستوحاة من اليخوت، ويستمر التصميم الفريد من نوعه في الخلفية التي تمتلك مصابيح ليد متصلة حادّة ممتدة إلى الجوانب.

مواصفات سيارة كيا K8 موديل 2022





التصميم الداخلي

جاءت السيارة كيا K8 بتصميم داخلي جديد كليًا يشمل شاشة عرض منحنية جديدة وأول نظام سمعي من Meridian بـ 14 سماعة، مع مقود جديد كلياً ومقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وحصلت كيا K8 على نظام تعليق معدل مقارنة بكادينزا لتحسين الثبات وخفض مستويات الضوضاء والاهتزاز بفضل استخدام مواد أكثف لكتم الأصوات.

ومن مميزات الداخلية هي خاصية “الدعم الذكي” لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم/ساعة لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.





مميزات كيا K8 موديل 2022

مقاعد جلدية مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد

نظام تحكم كهربائي بالمقاعد

شاشة ترفيه ومعلومات مقاس 12.3 بوصة

أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو

تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي

التحكم بأنظمة السيارة الداخلية من خلال المقود

نظام صوتي مكون من 14 مكبر صوت





محرك كيا K8 موديل 2022

وتأتي السيارة بمحرك سعة 3.5 لتر 6 سلندرات بنزين بقوة 296 حصان، أي أقوى بـ 6 أحصنة من محرك 3.3 لتر في كادينزا، كما تحسن عزم الدوران بـ 16 نيوتن متر إلى 359 نيوتن متر مقارنة بكادينزا، مع تقديم نظام دفع كلي جديد للفئة الأفخم.

وستتوفر K8 بمحرك آخر 4 سلندرات 2.5 لتر بقوة 195 حصان وعزم 248 نيوتن متر، مع اتصال المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، ومن المتوقع تقديم كيا لنسخة جديدة أساسية للموديل بمحرك 1.6 لتر في الأشهر المقبلة.





أسعار سيارة كيا K8 2022 في السعودية

تتوفر سيارة كيا K8 في الأسواق المحلية السعودية بالفئات التالية: