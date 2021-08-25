لقيادة دون متاعب.. 8 أجزاء في سيارتك عليك فحصها باستمرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد صيانة السيارات من أهم الخطوات التي يجب الحرص عليها حتى لا تحدث مفاجآت غير سارة عند القيادة بخلاف الحفاظ على سلامة المركبة.

ووفق خبراء، توجد 8 أجزاء في السيارة يستلزم فحصها باستمرار لقيادة دون متاعب.

وجمع موقع "كار فاكس" المختص بأخبار السيارات تلك القائمة ونصح بفحصها دائما.

وقال، بداية يجب التركيز على فحص الإطارات، التي قد تتعرض لأي عامل يؤدي إلى تآكلها، وأيضا الكشافات الأمامية والخلفية.

وتابع، زيت السيارة ومستوياته من الأشياء التي يجب فحصها دائما وضرورة التحقق من سلامة الزجاج الأمامي.

وتحدث الموقع عن أجزاء السيارة الأخرى وتشمل عملية تغيير زيت السيارة بالكامل، وتغيير فلتر الزيت والتحقق من سلامة حزام الأمان، والتحقق من سلامة عمل بطارية السيارة وكابلات التوصيل بها.

وتابع، يجب فحص فلاتر كابينة القيادة وفلاتر التهوية المتصلة بالمحرك، والمكابح.