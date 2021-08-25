مواصفات وأسعار رينو ميجان "فيس لفت" الجديدة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل الإعلان عن أسعار ومواصفات رينو ميجان فيس لفت 2022 المنافسة من جديد في مصر، خصوصا مع تويوتا كورولا وكيا سيراتو وهيونداي إلنترا.

وكانت مفاجأة رينو ميجان فيس لفت 2022 (renault megane 2022) في المحرك الجديد كليا المكون من ثلاثة سلندرات سعة 1300 سي سي وعزم دوران 240 نيوتن متر، ومزود بشاحن توربيني يولد قوة 150 حصانا متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، ويقتصر على الفئتين الثالثة والرابعة.

وحفاظا على عملائها من عشاق محرك رينو ميجان الاعتيادي السابق، قررت الشركة الفرنسية الاحتفاظ بمحركها السابق بقوة 115 حصانا سعة 1600 سي سي وعزم دوران 156 نيوتن متر، تنفس طبيعي، بناقل حركة أتوماتيك CVT من 6 سرعات.





رينو ميجان 2022 "الشكل الخارجي"

وعن أبرز التعديلات الواردة على الشكل الخارجي للسيارة رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022، فشملت العدسات والكشافات الأمامية، وفتحات التهوية الأمامية، ليظهر الشكل الخارجي للسيارة بواجهة أمامية محدثة ذات شكل هجومي دليلا بالأداء القوي، وشكل جانبي يعكس ملامح وحجم السيارة الرياضي، وتصميم خلفي أنيق يخطف الأنظار، ومصابيح ضباب وإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك (يبدأ توافرها بدءا من الفئة الثانية).

وتأتي السيارة رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022، بتجهيزات داخل المقصورة الرئيسية مثل التحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، وشاشة عدادات ديجيتال مقاس 4.2 بوصة.





رينو ميجان 2022 "أنظمة الأمان"

حرصت الشركة الفرنسة على توفير جميع أنظمة الأمان العالمية في جميع فئات السيارة رينو ميجان فيس لفت 2022، والتي من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع فرامل مانعة للأنغلاق ABS ، برنامج حفظ توازن السيارة إلكترونياً ESP وبرنامج المساعدة على المرتفعاتHSA ، وتتوفر أيضا بحساسات ركن خلفية، مثبت ومحدد سرعة.

وتتميز الفئة الرابعة من رينو ميجان 2022 عن الفئات الأخرى بالقدرة على التحكم في أنظمة الأمان، وزيادة عدد الوسائد الهوائية من 4 إلى 6 وسائد، وكاميرا خلفية.





أسعار رينو ميجان 2022

وعن أسعار رينو ميجان الفيس ليفت موديل 2022 الجديدة في مصر، فجاء سعر الفئة الأولى L Vision بقيمة 294 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية L Dynamic بسعر 324 ألف جنيه .

أما عن سعر الفئة الثالثة L Turbo Dynamic جاءت بقيمة 354 ألف جنيه، والفئة الرابعة L Turbo Signature سجلت سعر 384 ألف جنيه.











