كعكة مناصب إيران.. قائد بالحرس مساعدا لـ"رئيسي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كعكة المناصب يتقاسمها المتشددون بإيران لاحتكار القرار السياسي في هيمنة يعززها وصول إبراهيم رئيسي للرئاسة وحصوله على صلاحية التعيين.

واليوم الأربعاء، أصدر رئيسي قراراً يقضي بتعيين القائد السابق في الحرس الثوري الجنرال محسن رضائي، بمنصب مساعد له في الشؤون الاقتصادية.

وذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن "إبراهيم رئيسي أصدر اليوم قرارا بتعيين محسن رضائي نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية وأمينا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وسكرتيرا للمقر الاقتصادي للحكومة".

وحاليا، يتولى رضائي منصب "الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام"، كما كان قائدا أعلى للحرس الثوري قاد قواته في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات في ثمانينيات القرن الماضي.

وترشح رضائي في انتخابات الرئاسة ثلاث مرات، وانسحب من السباق الانتخابي في 2005 ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وفي عام 2007، حصلت السلطات الأرجنتينية على أمر اعتقال من الشرطة الدولية الإنتربول بحق رضائي وأربعة إيرانيين آخرين ولبناني على خلفية واقعة تفجير مركز للطائفة اليهودية في "بوينس آيرس" في عام 1994 أسفر عن سقوط 85 قتيلا.

وحل محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، المقامة في يونيو/حزيران الماضي، بالمرتبة الثانية بحصوله على 3 ملايين و 412 ألفًا و712 صوتًا.