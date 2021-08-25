خطوات مهمة لا غنى عنها لكل سائق سيارة.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

في عالم صيانة السيارات، هناك 5 خطوات مهمة يطلق عليها اسم" الفحص السريع"، لا غنى عنها لكل سائق سيارة.



والفحص السريع للسيارة، يتكون من 5 خطوات بسيطة، يمكن لأي سائق سيارة القيام بها بنفسه قبل الانطلاق ، وفق موقع "كندا درايف" المختص بأخبار السيارات.

الخطوات هي، أولا فحص زيت المحرك بالتعرف على مستوى الزيت وما إن كان في حاجة للتغيير.

ثانيا، فحص تدفق السوائل بالسيارة، وتشمل سائل التبريد للمحرك، وسائل غسل الزجاج الأمامي والخلفي، وهي سوائل يمكن يدويا وبسهولة التحقق منها، بالأماكن المخصصة لها والتي يمكن الاستدلال عليها من كتيب السيارة.

ثالثا التحقق من سلامة البطارية، وهذه من أسهل الخطوات، نظرا لأن البطارية المعطلة تعني سيارة معطلة بالضرورة، وهنا يكفي السائق التأكد من أن جميع كابلات البطارية موصلة بالطريقة الصحيحة.

رابعا، التحقق من سلامة الإطارات، وفيما يخص تثبيتها جيدا يسهل التحقق من ذلك باستخدام المفتاح المناسب للإطارات.

خامسا، فلتر كابينة السيارة المتصل بالمكيف، وهو من الأشياء التي يمكن التحقق منها بسهولة حال احتياج الفلتر للتنظيف من تراكم الأتربة.