بيع لكزس LFA إصدار “نوربورغرينغ” في مزاد بـ 6 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر لكزس LFA الأيقونية بجذب اهتمام عشاق ومجمعي السيارات الفاخرة مع بيع إحدى نسخ إصدار “نوربورغرينغ” النادر مؤخراً في مزاد بسعر 1.6 مليون دولار – 6 مليون ريال.

وقد تعدى السعر التوقعات المبدئية بـ 1.1 مليون دولار من بيت المزاد الأمريكي الشهير RM Rotheby’s في المزاد المقام أثناء فعاليات مهرجان بيبل بيتش بولاية كاليفورنيا.

وللمقارنة، تم بيع سيارة لكزس LFA قياسية موديل 2012 في نفس المزاد بـ 819,000 دولار – 3.7 مليون ريال، كما تم بيع سيارة بوجاتي فيرون 2008 بعداد مسافات 400 كيلومتر فقط بـ 1.54 مليون دولار – 5.77 مليون ريال، أي أقل من إصدار لكزس LFA نوربورغرينغ.

وقد صنعت لكزس 500 نسخة فقط من سيارات LFA، منهم 64 نسخة لإصدار نوربورغرينغ بسعر رسمي يبدأ من 445,000 دولار – 1.66 مليون ريال ومحرك 4.8 لتر 10 سلندر بقوة 562 حصان.

