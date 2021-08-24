تعرف على المقابل المالي السنوي لكفاءة طاقة المركبات في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أقر مجلس الوزراء السعودي بعد أن قدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة مقترحه لذلك، فرض مقابل مالي سنوي يُضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات، والذي يعتمد على كفاءتها في استهلاك الوقود، وسيُطبق المقابل المالي على مرحلتين كالتالي:

المرحلة الأولى: اعتبارا من عام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023 على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية. المرحلة الثانية: اعتبارات من عام 2023 وتشمل جميع المركبات على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.

ونص القرار أيضاً على قيام الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ومركز كفاءة الطاقة لاتخاذ ما يلزم حيال تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي، بالإضافة إلى الموافقة على آلية الاعتراض على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة، كما تتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخصة سير المركبة للمركبات التي يزيد عمرها عن 15 عاما ويرغب مالكها في إسقاطها من سجلات المرور وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص أيضا على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق من المالية ومركز كفاءة الطاقة في شأن تخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة السنوية المخصصة لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناتج من إقرار مقابل مالي سنوي لكفاءة الطاقة على المركبات.

تفاصيل المقابل المادي:

للمركبات الخفيفة المصنوعة في عام 2016 وما يليها:

16 كلم / لتر المقابل المالي 0 15.99-14 المقابل المالي 50 ريال 13.99 – 12 المقابل المالي 85 ريال 11.99-10 المقابل المالي 130 ريال أقل من 10 المقابل المالي 190 ريال

المركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 وما قبلها وجميع المركبات الثقيلة: