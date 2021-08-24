كيا تؤكد تطوير سيارتين SUV كهربائيتين جديدتين كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد النجاح الفوري لكيا EV6 الكهربائية الجديدة في الأسواق العالمية، أشار رئيس المنتجات الأوروبية للعلامة، جورد كنيبنج، لتطوير كيا لسيارتين كهربائيتين جديدتين كلياً.

السيارة الأولى ستكون SUV كبيرة موجهة للسوق الأمريكي بشكل رئيسي، والثاني ستكون SUV كهربائية أصغر نسبياً مركزة على السوق الأوروبي.

من المتوقع تسمية الـ SUV الكبيرة بـ EV7 أو EV8 وتسمية السيارة الأوروبية الصغيرة بـ EV4، وستمثل منافسة مباشرة لفولفو C40 ومرسيدس EQA.

وستشارك EV4 نفس منصة E-GMP مع موديلات كيا وهيونداي وجينيسيس الكهربائية الأخرى بمدى يتعدى 500 كيلومتر لكل شحنة وغالباً نفس محركات وبطاريات EV6.

ونشير إلى أن كيا تهدف لطرح 11 سيارة كهربائية بحلول 2025، منهم 6 سيارات كهربائية جديدة كلياً و5 نسخ كهربائية لموديلات حالية.