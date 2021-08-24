دليل شامل لشراء سيارة كهربائية مستعملة.. كن حذرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر شراء سيارة كهربائية مستعملة من المخاطرات في عالم السيارات، لعدم اكتساب الغالبية العظمى لمعرفة كيفية الاختيار الصحيح.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في قائمة، مجموعة نصائح هامة يجب مراعاتها عند شراء سيارة كهربائية مستعملة، حتى يضمن مالكها الجديد كفائتها على المدى البعيد.



وعند شراء سيارة كهربائية جديدة، يجب مراعاة، أنواع السيارات الكهربائية والاختلاف فيما بينها، ولحسن الحظ الاختيارات في الوقت الحالي محدودة، وتشمل السيارات الكهربائية التقليدية العاملة ببطاريات BEV، أو السيارات الكهربائية الهجينة PEHV، والنوع الأول BEV هو الأنسب للساعين لشراء سيارة كهربائية بالكامل تعمل فقط بالكهرباء.

من النصائح التي يجب مراعاتها أيضا عند شراء سيارة كهربائية مستعملة أو جديدة، هو أن تكون الظروف المحيطة بك مناسبة للقيام بذلك، فيفضل أن تمتلك جراش واسع يسمح بتثبيت شاحن للسيارة أو الإقامة في اماكن قريبة من محطات للشحن، على أن يكون الهدف من اقتنائها القيام بالرحلات القصيرة وليس السفر بين المدن الكبرى.

ومن الأمور التي يجب أن تراعى عند شراء سيارة كهربائية مستعملة، أثناء الفحص للاختيار، يجب الحصول على تاريخ كامل لطريقة استخدام السيارة، يشمل عدد الأميال التي قطعتها وكفاءة البطاريات والمحرك، وأي تاريخ للأعطال ومعدل ظهورها وجدوى صيانتها.

اختتم الموقع القائمة بنصيحة ضرورة امتلاك شاحن منزلي احتياطي للجوء له ويكون مجهزا وفق نوع السيارة وطريقة شحنها، ومعدل ضخ الطاقة المناسب لها.

كيف تعزز نطاق سير سيارتك؟

ويحدد نطاق السير الكثير من العوامل التي يختار على أساسها المقبل على شراء سيارة كهربائية جديدة سيارته، ومنها التكلفة ومعدل الشحن.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة إرشادات، تساهم في تعزيز نطاق سير السيارة الكهربائية بغض النظر عن السيارة نفسها.

وعند شرائك لسيارة كهربائية جديدة، نصح الموقع باختيار السيارة التي تتمتع ببطارية ذات حجم أكبر، وكلما كانت البطارية أكبر كانت بها سعة أكبر لتخزين الطاقة.





ودلل الموقع على ذلك بطراز نيسان LEAF الكهربائي، الذي تتوفر منه فئة ببطارية بقوة 40 كليووات في الساعة، وفئة ببطارية بقوة 62 كيلوات في الساعة، الأول تعمل بنطاق سير حتى 168 والثانية حتى 239 ميل.

النصيحة الثانية، تخصيص طاقة البطارية للمحرك فقط قدر الإمكان، بالاستغناء عن كماليات السيارة مثل مكيف الهواء اذا امكن، وعدد من الكماليات الأخرى التي يمكن توفير طاقة البطارية التي تبذل في تشغيلها، للمحرك فقط، ما يمنح السائق فرصة لزيادة نطاق سير سيارته قبل ان يضطر لإعادة الشحن.

طريقة إعادة شحن بطارية السيارة، من النصائح الهامة التي نوه لها الموقع، حيث أشار إلى أنه يفضل البدء في إعادة شحن البطارية من جديد حين تصل سعتها لـ20% من طاقتها، والتوقف عن الشحن حين تصل السعة لـ80%.