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أودي تشوق لسيارة “جراند سفير” الاختبارية الجديدة كلياً

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أودي عن مجموعة صور تشويقية جديدة لسيارة “جراند سفير” الاختبارية المستقبلية تمهيداً لتدشينها في 2 سبتمبر.

وستكشف أودي عن السيارة بعد أيام من الكشف عن سيارة “سكاي سفير” الفريدة بتصميم الكوبيه الرشيق ببابين ومقدمة بالغة الطول، ولكن جراند سفير بالمقارنة ستأتي بأربعة أبواب وستمهد للجيل القادم من أودي A8.

وستأتي السيارة بأبواب خلفية “انتحارية” تُفتح للوراء، مع إمكانية سحب المقود والدواسات داخل لوحة القيادة مثل سيارة “سكاي سفير” عند تفعيل القيادة الذاتية.

وتشمل المواصفات الخارجية للسيارة مصابيح أمامية وخلفية LED رشيقة وعجلات ضخمة وخط سقف مماثل لسيارات شوتينج بريك وشريط ضوئي خلفي بعرض السيارة.. وسنعلم المزيد عنها خلال أيام.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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