الوعلان تكشف النقاب عن أحدث طرازات جيلي «أوكافانجو 2021»

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً أطلقت شركة الوعلان للتجارة، الوكيل الحصري لسيارات جيلي في المملكة العربية السعودية، الطراز الجديد كلياً من «أوكافانجو 2021»، التي تعبق أجواؤها الداخلية بفخامة ورحابة، ليستمتع عشاق القيادة المدللة بتجربة ممتعة مقرونةً بأجواء من الإثارة والمغامرة.

أطلقت أوكافانغو 2021 بعناصر وإبداعات تقنية لتعكس مزيجاً رائعاً بين القوة والأناقة في التصميم، فمظهرها الخارجي يعتمد رؤية “الجمال الرحب”، مع خطوط شد في كل مكان تؤدي إلى جسم عضلي عريض. أما داخل السيارة فهو يكسر قيود المساحة، ويوفر كافة احتياجات المستخدم في مواقف وأبعاد متعددة، للاستمتاع برحلة رحبة ومريحة. ومن خلال البناء على تراث وإرث جيلي التقليدي، تأتي السيارة بمظهر متطور على طراز كلاسيكي رائع، تميزه منحنيات بخطوط مستقيمة وأنيقة متناغمة، مما يضفي انحناءات جمالية خلابة.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني ونظام 48 فولت، وقوة 190 حصان و300 نيوتن متر عزم دوران، وناقل حركة مزدوج من 7 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

وتعتبر أوكافانغو 2021 أضخم وأكبر سيارة تقدمها جيلي أوتو على الإطلاق، وهي تتميز من الداخل بمساحة كبيرة رحبة ب7 مقاعد التي تكفي جميع أفراد العائلة، إلى جانب مقاعد خلفية قابلة للطي بشكل مسطح، والتي عند طيها قد تصل المساحة الخلفية الداخلية إلى 2.2 متر أي ما يعادل سرير كامل، بالإضافة إلي 42 مكان مختلف لتخزين الاشياء وإمكانية طي وتعديل ال 7 مقاعد ب19وضعية مختلفة حسب احتياجك، كما تأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية مقاس 60 مليمتر.

وتأتي السيارة ايضاً بنظام تكييف ثلاثي المناطق في صفوف الركاب الثلاثة، وجنوط الألمنيوم مقاس 18 بوصة، ومصابيح LED أمامية بخاصية التكيف الذاتي وإضاءة ضبابية من الأمام والخلف، بالإضافة إلي مرايات جانبية كهربائية.

أما من الداخل، تأتي جيلي أوكافانجو بتصميم لا يعوض، حيث تأتي بمقاعد بالتصميم الأبيض والأسود مما يعطي احساس عالي بالفخامة، بالإضافة إلي لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة الترفيه مقاس 10.25بوصة تعمل باللمس. كما تأتي السيارة ايضاً بناقل حركة أوتوماتيكي وهو شئ لا نجده الا في السيارات الفاخرة.

أما من ناحية الأمان والسلامة، تعتبر جيلي أوكافانجو من الأفضل في فئتها، حيث ان السيارة تأتي بالعديد من أنظمة وتقنيات السلامة الحديثة التي ليس من السهل الحصول عليها في اي سيارة اخري، مثل نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة من فئة CN95 الذي يتمكن من تنقية 99٪ من الجزيئات و98٪ من القطرات التي يزيد حجمها عن 0.74 ميكرومتر والتي قد تحتوي على فيروسات وعناصر ضارة بالصحة. كما تأتي السيارة ب 6 وسائد هوائية تحتوي علي وسائد ستائرية جانبية، وكاميرا 360 درجة التي تعطي للمستخدم رؤية محيطية من جميع الجوانب بتقنية 3D.

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