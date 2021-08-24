نسخة شرسة من بي إم دبليو M5.. مواصفات "MH5 800"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة مانهارت بيرفورمانس (المتخصصة في تعديل السيارات) سيارتها MH5 800 المعدلة، والتي تعتمد على السيارة بي إم دبليو M5.
وأوضحت الشركة الألمانية أن نسختها المعدلة تعتمد على سواعد محرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 815 حصانا/1050 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 600 حصان/750 نيوتن متر.
وتتميز السيارة من خلال الهيكل المنخفض بفضل النوابض الجديدة، والتي ساعدت أيضا على زيادة ديناميكية القيادة، فضلا عن التجهيز بجنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة.
وساهمت باقة مكونات ألياف الكربون على زيادة الملامح الرياضية الشرسة بالاسبويلر الأمامي، والناشر الخلفي، وشفة الاسبويلر الخلفي، وأغطية الكربون في المقصورة الداخلية، وأذرع نقل الحركة على المقود.
مواصفات السيارة MH5 800
- محرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 815 حصانا/1050 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 600 حصان/750 نيوتن متر.
- هيكل منخفض
- جنوط مصنوعة من معدن خفيف 21 بوصة
- باقة من ألياف الكربون تغطي الاسبويلر الأمامي والناشر الخلفي
- أغطية من الكربون في المقصورة الداخلية
- أذرع نقل الحركة على المقود
- ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات
- السقف المميز من الكاربون فايبر العريق
- أضوية الليد الأمامية الجديدة
- تصميم داخلي جلدي أنيق مع مقاعد رياضية مرنة وداعمة
- تحسين وضع جلوس السائق للقيادة بأسلوب الأداء
- إضاءة داخلية محيطة قابلة للتخصيص
- عجلة قيادة مُدفأة
- مقاعد أمامية مُدفأة
- عمود توجيه قابل للتعديل كهربائيًا
- مقاعد أمامية ذات تبريد وتدفئة وتدليك
- مقاعد خلفية مدفأة
- تحكم أوتوماتيكي في المناخ بأربع مناطق
- وبالنسبة لمساحة التخزين يتسع صندوق بي إم دبليو إلى ست حقائب يد