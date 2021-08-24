نسخة شرسة من بي إم دبليو M5.. مواصفات "MH5 800"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة مانهارت بيرفورمانس (المتخصصة في تعديل السيارات) سيارتها MH5 800 المعدلة، والتي تعتمد على السيارة بي إم دبليو M5.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسختها المعدلة تعتمد على سواعد محرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 815 حصانا/1050 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 600 حصان/750 نيوتن متر.



وتتميز السيارة من خلال الهيكل المنخفض بفضل النوابض الجديدة، والتي ساعدت أيضا على زيادة ديناميكية القيادة، فضلا عن التجهيز بجنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة.

وساهمت باقة مكونات ألياف الكربون على زيادة الملامح الرياضية الشرسة بالاسبويلر الأمامي، والناشر الخلفي، وشفة الاسبويلر الخلفي، وأغطية الكربون في المقصورة الداخلية، وأذرع نقل الحركة على المقود.

مواصفات السيارة MH5 800