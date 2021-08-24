أفضل أنواع إطارات السيارات لفصل الصيف.. أمان لرحلتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال صيف عام 2021، قدم موقع "كار أند درايفر"، مجموعة ترشيحات لإطارات تناسب هذا الطقس.

وجمع الموقع الأمريكي المتخصص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز اطارات السيارات المناسبة للاستخدام للطقس الحار من مختلف الماركات البارزة.

وضمت القائمة، إطارات من نوع Michelin Pilot Sport 4S والتي تجاوزت كافة اختبارات الموقع بكفاءة.





وإطارات من نوع Bridgestone Potenza S007، وهي مناسبة لتحمل الضغط والحرارة، وتعد اختيار مثالي للسيارات الرياضية في الطقس الحار.





ولمختلف الموديلات، ضمت القائمة أيضا إطارات من نوع Hankook Ventus S1 evo3، وهي من الإطارات التي تنصح بها ماركة فولكسفاجن عملائها للطقس الحار.





ضمت القائمة إطارات من نوع Dunlop SP Sport Maxx 050، وسبق أن توفرت بها فئات من طراز Q50 من ماركة أودي، وهي مثالية للطقس الحار.





من بعدها، ضمت القائمة إطارات Continental ExtremeContact Sport، ضمن أفضل الإطارات المقترحة للاستخدام في الطقس الحار.





ثم إطارات Firestone Firehawk Indy 500، جاءت ايضا ضمن أبرز الإطارات المتوفرة للصيف، وتصلح للسيارات ضمن فئة SUV.





تلتها إطارات من طراز Goodyear Eagle F1 Supercar 3، وهي من أقوى الإطارات المناسبة للطقس الحار للسيارات الرياضية.



